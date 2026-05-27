Mardin'de beyaz eşya tamiri yapılan iş yerinde yangın

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Şahkulubey Mahallesi’nde bulunan beyaz eşya tamir dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, iş yerinde kısa sürede etkisini artırdı.

EKİPLER HIZLA BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangının çevreye sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Kısa sürede kontrol altına alınan alevler, yapılan çalışmalar sonucunda tamamen söndürüldü.

İŞ YERİNDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangın sırasında iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.