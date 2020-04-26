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Mardin'de ekmek dağıtan iki fırıncı dayak yedi

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Mardin'de, ekmek dağıtan 2 fırın çalışanı, saldırıya uğradı. O anlar kameraya yansıdı.

DHA |
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Mardin'de ekmek dağıtan iki fırıncı dayak yedi

Mardin'de iki fırıncı tekme tokat dövüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle 4 gündür devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlere ekmek servisi yapan fırın çalışanı 2 kişiyle, Nur Mahallesi'deki yolda karşılaştıkları bir grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EKMEKLER YOLA SAÇILDI

Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Kavga sırasında fırıncıların ellerindeki ekmeklerin yere düştüğü görüldü.

Mardin'de ekmek dağıtan iki fırıncı dayak yedi ViDEO

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı.

Mardin'de ekmek dağıtan iki fırıncı dayak yedi

Mardin'de ekmek dağıtan iki fırıncı dayak yedi

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