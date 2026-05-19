Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Mehmet D., elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan 27 yaşındaki işçi, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mehmet D.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)