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Mardin'de elektrik hattı kavgasına rekor ceza

Kızıltepe ilçesinde elektrik hattı çekme nedeniyle çıkan kavgada polis ekipleri, olaya karışan 26 kişiye, sosyal mesafeye uymadıkları için toplamda 81 bin 900 lira para cezası kesti.

İHA |
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Mardin'de elektrik hattı kavgasına rekor ceza

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde, iki aile arasında elektrik hattı yüzünden kavga çıktı.

Kavga eden 26 kişiden 9'u yaralanarak, Kızıltepe'deki hastanelere kaldırıldı.

SOSYAL MESAFEYE UYMADAN KAVGA CEZASI

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda, adli işlemlere başlandı. Kavgaya karışan 26 şahsın her biri hakkında, aralarında sosyal mesafe bırakmayarak koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları için para cezası verildi.

81 BİN 900 LİRA ÖDEYECEKLER

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince kavga edenlere, 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 81 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

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