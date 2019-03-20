Mardin ve Van'da elektrik sayacı panoları kundaklandı

Mardin'de Nusaybin Devrim Mahallesi Güneş sokak ile 8 Mart Mahallesi Demet sokağa konulan dijital elektrik sayacı panoları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi.

Yangını gören mahalle sakinleri Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiyesine haber verdi.

İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, elektrik şirketinin elektriği kesmesi sonrası basınçlı suyla panolardaki yangını söndürdü. Elektrik panoları kullanılmaz hale gelirken polis soruşturma başlattı.

VAN'DA HEM SALDIRI HEM HIRSIZLIK

Bir diğer olay ise Van'da yaşandı. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne ait su depolarında bulunan elektrik trafoları, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Son aylarda toplamda 7 adet trafoyu tahrip ederek malzemeleri çalan faili meçhul kişi veya kişiler halkı susuzluğa mahkum ederken, VASKİ’yi de büyük zarara uğrattı. Kırsal kesimde bulunan VASKİ su depolarında meydana gelen hırsızlık ve tahrip olayında bazı depoların duvarları delinirken, bazılarının da camları ve korkulukları kırılarak hırsızlık gerçekleştirildi.

HALK SUSUZ KALIYOR

VASKİ yetkilileri, hizmetleri aksatmaya ve sabote etmeye yönelik gerçekleşen olaylar için savcılığa suç duyurusunda bulunurken, olayın faillerinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı. VASKİ, tahrip edilen trafoları tekrar onararak halkın susuzluk çekmemesi için gereken tedbirleri aldı.