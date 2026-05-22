Mardin’de elektrikli fırında ekmek pişirirken akıma kapılan Dilber öldü
Derik ilçesinde elektrikli fırında ekmek pişirirken akıma kapılan 18 yaşındaki Dilber Söylemez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Mardin'de feci kaza...
Dün akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Hisaraltı Mahallesi’nde Dilber Söylemez, evinde elektrikli fırında ekmek pişirmek istedi.
ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
Dilber Söylemez, elektrikli fırında ekmek pişirdiği sırada elektrik akımına kapıldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Söylemez, kurtarılamadı.
Söylemez’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)