Mardin'de evinde ölü bulundu

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Mardin'de 25 yaşındaki gencin sır ölümü...

Barış Mahallesi'nde ailesi, Hasan Aygün'ü evde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Aygün'ün cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aygün’ün cenazesi, buradan da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tıp birimine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.