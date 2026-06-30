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Mardin'de evinde silahla vurulmuş halde bulunan adam kurtarılamadı

Kızıltepe ilçesinde Kavar Erdem isimli şahıs evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Mardin'de evinde silahla vurulmuş halde bulunan adam kurtarılamadı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şüpheli olay...

Silah sesini duyan yakınlarının girdiği evde Kavar Erdem, başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Erdem, ilk müdahalenin ardından, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

45 yaşındaki Erdem, doktorlarına çabasına rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Erdem'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)