Mardin’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Mardin’de akşam saatlerinde Midyat ilçesine bağlı merkez Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLI KAVGA CAN ALDI

Kavgada Nihat Bilgiç, bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bilgiç, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Nihat Bilgiç’in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.