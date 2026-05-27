Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mardin'in Yeşilli ilçesine bağlı Dereyanı Mahallesi’nde, 34 HJN 287 plakalı otomobil ile 33 UF 245 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan yolcular yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.