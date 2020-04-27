Mardin'de iş yeri sahibini döven polise soruşturma

Mardin'in Derik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 25 Nisan'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kontroller yapıldığı sırada bir polis memurunun iş yeri sahibine yönelik uygunsuz davranış sergilediği anların ortaya çıkarmasının ardından harekete geçen Derik Kaymakamlığı, görüntülerden kimliği tespit edilen polis memuruna görevden el çektirdi.

Uygunsuz davranış sergileyen polis görevden el çektirildi İZLE

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Derik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçe merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu görülmesi üzerine görevli ekip tarafından gerekli işlemler yapıldığı esnada hiçbir şekilde tasvip edilmeyecek, uygunsuz davranış sergilediği tespit edilen görevli polis memuru hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından personele görevden el çektirilmiştir."