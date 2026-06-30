Mardin'de ısı yalıtım malzemesi atölyesi yandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, ısı yalıtım malzemelerinin olduğu atölyede yangın çıktı.

Sanayi Mahallesi'ndeki ısı yalıtım atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.