Mardin’de kaçak salep operasyonu: 6 kilogram yumruya el konuldu, iki kişiye yüksek ceza

Mardin’de doğa koruma ekipleri, nesli tehlike altında bulunan salep orkidelerine yönelik kaçak toplama girişimini ortaya çıkardı. Yapılan denetimlerde farklı noktalarda toplam yaklaşık 6 kilogram salep orkidesi yumrusuna el konuldu.

Doğadan izinsiz sökülen yumrular yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılırken olaya ilişkin iki kişiye, ağır idari yaptırım uygulandı.

DOĞA KORUMA EKİPLERİ SAHADA DENETİM YAPTI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği kontrollerde, kaçak sökülen salep yumrularını tespit etti.

Elde edilen yumruların, nesli tehlike altında bulunan salep orkidelerine ait olduğu belirlendi.

TOPLANAN YUMRULAR DOĞAYA GERİ BIRAKILDI

El konulan salep orkidesi yumruları, ekipler tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına ekilerek koruma altına alındı.

Yetkililer, bitkinin ekolojik dengenin korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

KİŞİ BAŞI YAKLAŞIK 700 BİN LİRA CEZA

Kaçak toplama yaptığı belirlenen iki kişiye ise kişi başı 699 bin 245 lira idari para cezası kesildi.

Yetkililer, özellikle ekonomik değeri yüksek olan salep orkidesinin doğadan izinsiz toplanmasının ciddi yaptırımlara tabi olduğunu vurguladı.

“DOĞAL MİRAS KARARLILIKLA KORUNACAK”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yapılan açıklamada, doğal mirasın korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Açıklamada, nesli tehlike altındaki türlerin korunması için denetimlerin artırılarak devam edeceği ifade edildi.