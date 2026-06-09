Mardin'de kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Kızıltepe ilçesinde kavga eden 2 kardeş, birbirini silahla yaraladı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde 20 yaşındaki Ferhat Y. ve kardeşi Cemal Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
2 KARDEŞ YARALANDI
Kavgada, 2 kardeş de vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)