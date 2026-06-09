Mardin'de kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde 20 yaşındaki Ferhat Y. ve kardeşi Cemal Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

2 KARDEŞ YARALANDI

Kavgada, 2 kardeş de vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.