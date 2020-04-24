Mardin'de kırmızıda geçen araç, 20 yaşındaki gence çarptı

Mersin'in Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'ndeki Kızıltepe kavşağında plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zeki Kılıç'a (20) çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU
Kazada çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya savrularak yere düşen Kılıç, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza anı saniye saniye MOBESE kameralarına yansırken, aracın kırmızı ışığı ihlal ettiği net bir şekilde görüldü.
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YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz gencin hastanede yaşam savaşı sürerken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.