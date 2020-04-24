Mardin'de kırmızıda geçen araç, 20 yaşındaki gence çarptı

Çekmeköy'de iki iş yerine kumar operasyonu

1 Akıllı telefon gelirleri 2020 yılında yüzde 21 düşecek Koronavirüs nedeniyle akıllı telefon gelirlerinde, bir önceki yıla göre yüzde 21'lik bir düşüş bekleniyor.

2 Japon belediye başkanı: Alışverişi erkekler yapsın Osaka Belediye Başkanı Matsui İçiroo, market alışverişinde kadınların daha fazla vakit harcadığını söyledi.

3 Crohn hastalığı nedir Crohn, özellikle gençlerde ortaya çıkan bir nevi bağırsak hastalığına verilen isimdir.

4 Futbolcular oruç tutmamalı diyen Ümit Özat kayıplarda Her sene futbolcuların oruç tutmasına karşı olduğunu söyleyen Ümit Özat, maçlar koronavirüs nedeniyle ertelendiği için bu kez ortalarda gözükmedi.

5 Amerikalı oyuncudan 23 Nisan paylaşımı Amerikalı oyuncu Robert De Niro, Twitter hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ı için paylaşımda bulundu.

6 Karadeniz usulü 'Survivor' hastanede bitti Medya patronu Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizelinin ayağı, iki yerden birden kırıldı.