Mardin'de ot zehirlenmesi: Bilinmeyen bitkiler hayatınıza mal olabilir

Mardin’de bahar aylarında doğadan topladığı yabani otu tüketen M.S. (52), kısa süre içinde zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. “Şeker hastalığına iyi gelir” tavsiyesiyle yediği bitkinin ardından fenalaşan kadın, yoğun tedavi süreciyle hayata tutunabildi.

Mardin Training and Research Hospital’de tedavi altına alınan kadının yapılan kontrollerinde iç organlarında ciddi hasar oluştuğu tespit edildi. Uzun süren tedavi sonrası sağlık değerleri normale dönen M.S., yaşadığı süreci “ölümden dönme” olarak tanımladı.

“YANLIŞ OT ÇIKTI, ZEHİRLİYMİŞ”

Yaşadığı olayı anlatan M.S., dağdan topladığı bitkiyi çevresindekilerin önerisiyle tükettiğini belirterek, kısa sürede ağır şekilde rahatsızlandığını söyledi:

“Dağa çıkıp ot topladım. Bir tanesini farklı bulup neye iyi geldiğini sordum. Şeker hastalığına iyi gelir dediler. Pişirip yedim ama yanlış otmuş, zehirliymiş. Üç saat içinde fenalaştım ve hastaneye kaldırıldım.”

Kadın, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek, “Gerçekten öldüm, dirildim. Kimse bilmediği otu yemesin.” ifadeleriyle uyarıda bulundu.

“YABANCI OT ZEHİRLENMELERİ ARTTI”

Hastanede görev yapan yetkililer, son dönemde benzer vakalarda artış yaşandığını belirtti. Uzmanlara göre özellikle bahar aylarında doğadan toplanan bitkilerin yanlış tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Mardin Training and Research Hospital Başhekim Yardımcısı Dr. Çağlar Öztürk, bazı yabani otların karaciğer ve böbrek yetmezliğine kadar gidebilen ağır tablolar oluşturabileceğini ifade etti.

Öztürk, “Vatandaşlar arasında ‘şifa verir’ düşüncesiyle toplanan bazı bitkiler, aslında zehirli olabiliyor. Son günlerde bu nedenle başvurular arttı.” dedi.

“HERKES BU KADAR ŞANSLI OLMAYABİLİR”

Dahiliye Uzmanı Dr. İdris Baydar ise doğada bulunan her bitkinin tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

Baydar, özellikle çiriş otu ile karıştırılabilen bazı yabani bitkilerin içinde bulunan maddelerin tüm organlara zarar verebildiğini belirterek şu uyarıda bulundu:

“Karaciğerden böbreğe, kalpten kemik iliğine kadar birçok sistemi etkileyebiliyor. Bizim takip ettiğimiz hastalarda şans eseri ölüm olmadı ama bu her zaman böyle sonuçlanmaz. Herkes bu kadar şanslı olmayabilir.”

UZMANLARDAN NET UYARI

Sağlık uzmanları, vatandaşların doğadan topladıkları bitkileri kesin bilgi olmadan tüketmemeleri gerektiğini vurguluyor. Özellikle sosyal çevreden gelen tavsiyelerle hareket edilmesinin ciddi risk oluşturabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, benzer zehirlenme vakalarının önüne geçilmesi için bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini ifade ediyor.