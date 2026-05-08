Mardin’de silahlı kavga: 1 kişi öldü

Mardin’in Kızıltepe ilçe merkezinde gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

5 KURŞUN ATEŞLENDİ

Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan 5 kurşunun vücuduna isabet ettiği Abdulselam Aktaş yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Aktaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ancak Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Aktaş’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.