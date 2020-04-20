Mardin'de sulama kanalına düşen kurt kurtarıldı

1 Karantinadan çıkan işçilerden duygulandıran davranış Cezayir’den getirilerek Aydın’da yurtta karantinaya alınan ve 14 günlük sürecin ardından memleketlerine uğurlanan iki Türk işçi, öğrencilere bıraktıkları mektup ve bir miktar para ile duygulandırdı.

2 Nijerya'da bir kadın 68 yaşında anne oldu İkiz bebek dünyaya getiren kadının, hayatında ilk kez hamile kaldığı açıklandı.

3 Zeynep Cemali Öykü Yarışması başvurusu uzatıldı 6, 7 ve 8. sınıfların katıldığı Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın son başvuru tarihi bir ay uzatıldı...

4 Silivri'de 17 yaşındaki pazarcıya 2'nci kez ceza Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını 2'nci kez ihlal eden gence, 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

5 Özel jet kullanan süper zenginler karantina dinlemiyor Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İngiltere'ye, süper zenginlerin özel jetlerle giriş yaptığı ortaya çıktı.

6 Bomba süsü verilmiş pankart uzman ekiplerce patlatıldı Sarıyer'de otobüs durağına asılan pankart, uzman ekiplerce fünye ile patlatılırken, paketi durağa bırakan şahıslar hakkında arama çalışması başlatıldı.