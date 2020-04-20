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Mardin'de sulama kanalına düşen kurt kurtarıldı

Sulama kanalına düşen ve kurtarılmayı bekleyen kurdun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

İHA |
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Mardin'de sulama kanalına düşen kurt kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan sulama kanalının yanından geçen vatandaşlar, bir yabani kurdun su kanalına düşerek köprü direkleri üzerinde mahsur kaldığını fark etti.

Vatandaşlar, kurdu kendi imkanlarıyla kurtarmak istese de başarılı olamadı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye arama ve kurtarma ekibi, mahsur kalan kurdu kurtararak tekrar doğaya bıraktı.

Çevredeki vatandaşlar, kurdu kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Sulama kanalına düşen kurt kurtarıldı

Mardin'de sulama kanalına düşen kurt kurtarıldı

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