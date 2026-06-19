Mardin'de yol çalışmasında 722 yılına ait Süryanice yazıtlar bulundu

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Ortaca Mahallesi’nde belediye ekiplerince sürdürülen parke taşı döşeme ve zemin düzenleme çalışmaları sırasında, iş makinelerinin çalıştığı alanda taş bloklar ortaya çıktı.

Üzerlerinde Süryanice yazıtlar bulunduğu belirlenen taşlar üzerine yapılan ilk incelemeler, bölgedeki çalışmaları arkeolojik bir boyuta taşıdı.

11’DEN FAZLA TARİHİ TAŞ BLOK KORUMA ALTINA ALINDI

Mardin Müze Müdürlüğü koordinasyonunda bölgeye sevk edilen uzman ekipler, yazıtlı taş blokların bulunduğu alanı güvenlik çemberine aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 11’den fazla taş blok tespit edilirken, yakın çevrede bulunan iki ayrı taş daha koruma sürecine dahil edildi.

Taş bloklar, titizlikle yürütülen çalışmaların ardından Mardin Müzesi’ne taşındı.

EN ESKİ YAZIT 722 YILINA AİT

Yapılan ilk bilimsel değerlendirmelere göre, taşlar üzerinde yer alan Süryanice yazıtların 8. ile 14. yüzyıllar arasında farklı dönemlere ait olduğu belirlendi. Uzmanlar, en eski kitabenin miladi 722 yılına denk geldiğini açıkladı.

Yazıtların bazı bölümlerinde dönemin din adamlarına ait isimlerin yer aldığı, taşların bir kısmının ise mezar taşı olarak kullanıldığı tespit edildi.

MOR ADAY KİLİSESİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Uzman Süryolog Adem Coşkun, taş blokların 4. ya da 5. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Mor Aday Kilisesi ile bağlantılı olabileceğini belirtti. Bölgedeki tarihi kaynaklarda da kilisenin varlığından söz edildiği ifade edildi.

Yapılan analizlerde, yazıtların “Estarngoelo” formunda Süryanice metinler içerdiği ve farklı dönemlerde eklemeler yapıldığı değerlendirildi.

KİLİSEYİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMA İZLERİ

İncelenen en eski yazıtlardan birinde, 722 yılında kilisenin tahrip edildiği ve dönemin din görevlilerinin ortak çabasıyla yeniden ayağa kaldırıldığına dair ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı.

Uzmanlar, bu bulgunun bölgedeki dini ve kültürel yaşamın sürekliliğini gösteren önemli bir tarihi kayıt niteliğinde olduğunu belirtiyor.

MÜZEDE SERGİLENMESİ PLANLANIYOR

Mardin Müzesi’ne taşınan taş blokların, yapılacak detaylı restorasyon ve inceleme çalışmalarının ardından sergilenmesi planlanıyor. Böylece eserlerin, hem korunması hem de ziyaretçilere açılması hedefleniyor.

“MİDYAT ÇOK KATMANLI BİR TARİHE SAHİP”

Midyat Belediyesi yetkilileri, ilçenin çok katmanlı bir tarihe sahip olduğunu, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bu tür buluntuların bölgenin tarihsel değerini daha da artırdığını ifade etti. Yapılan açıklamalarda, ortaya çıkan kitabelerin Midyat’ın kültürel mirasına önemli katkı sunduğu vurgulandı.

VATANDAŞLARDAN TURİZM ÇAĞRISI

Bölge sakinleri ise bulunan tarihi kalıntıların daha geniş arkeolojik çalışmalarla gün yüzüne çıkarılmasını ve turizme kazandırılmasını istiyor. Vatandaşlar, bölgenin geçmişinin daha görünür hale gelmesinin ekonomik ve kültürel açıdan önemli olacağını ifade ediyor.