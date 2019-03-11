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Mardin'deki HDP mitingine az sayıda kişi katıldı

PKK'nın siyasi kanadı HDP Doğu'da istediği potansiyeli sağlayamıyor. Mardin'de düzenlenen mitinge az sayıda kişi destek verdi.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 22:04..
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HDP'nin önceden gövde gösterileri yaptığı ve gözdağı vermeye kalktığı Doğu mitingleri, artık etkisini kaybetti. Öyle ki HDP, artık istediği kalabalığı toplamakta bile güçlük çekiyor. Bunun en somut örneği Mardin'de gerçekleştirilen mitingde görüldü.

Mardin'deki HDP mitingine az sayıda kişi katıldı

AZ SAYIDA KİŞİ ALANA GELDİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlediği mitinge katılım oldukça az oldu. Toplama kalabalık ile alanı doldurmaya çalışan HDP burada da başarısız oldu. PKK ile aralarında bağ iyice belirginleşince maskesi düşen HDP'ye alandaki ilgi oldukça az oldu.

Meydanı dolduran kalabalık sayısı binleri bulmadı.

TERÖR PROPAGANDASI

Otogar yanındaki boş arazide düzenlenen mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, HDP İl Eş Başkanı Eylem Amak, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (TKDP) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş ve partililer katılırken, HDP'li vekiller burada terör propagandası gerçekleştirdi.

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