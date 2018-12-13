Marilyn Monroe hatıraları milyon dolarlara satılıyor

Komedi filmlerindeki aptal sarışın karakterlerini oynamasıyla tanınan Amerikalı aktris ve model, 20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarındandı. Ünlü yıldızın, öldükten sonra eşyaları, hatıraları adeta kapış kapış satılıyor.

İKONİK BEYAZ ELBİSEYE 120 BİN DOLAR

Marilyn Monroe hatıra müzayedesinde, The Seven Year Itch-Yaz Bekarı filminde giydiği ikonik beyaz elbisesinin turneye çıkması için 120 bin dolar ödendi.

Monroe'nun, Yedi Yıl Kaşif elbisesi, turlarda ve sergilerde kullanması için tasarımcısı Bill Travilla tarafından hazırlanmıştı.

FOTOĞRAF 45 BİN DOLARA ALICI BULDU

Ayrıca Monroe'nun, oyuncu Ben Lyon için imzaladığı "Beni buldun, bana ismini verdin ve bana inandın" yazılı bir fotoğraf, 45 bin dolar karşılığında satıldı.