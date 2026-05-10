Mario Lemina: Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık

Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

"BU GÜZEL ANI YAŞAMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK"

Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina, 26. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Mario Lemina'nın sözleri:

“"Çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum."”

"YÜZDE 99 KALACAĞIM"

Geleceği hakkında konuşan Gabonlu oyuncu, "Bilmiyorum ama yüzde 99 kalacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.