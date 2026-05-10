Mario Lemina, bu sezonki 3. golünü attı

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Antalyaspor ile mücadele etti ve rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Gabonlu futbolcu Mario Lemina attı.

Müsabakanın 56. dakikasında Noa Lang’ın sol kanattan ortasında arka direkte Barış Alper Yılmaz’ın kafayla indirdiği topu kale önünde bulunan Lemina kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

BU SEZON 3 GOLÜ VAR

32 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki 2. gol sevincini yaşadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 golü bulunan Lemina toplamda gol sayısını da 3 yaptı.

Maçta yedeklerde yer alan Mario Lemina, 46. dakikada İlkay Gündoğan’ın yerine oyuna girdi.