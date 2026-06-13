Mario Lemina'ya Brezilya'dan talip çıktı

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli oyuncu Mario Lemina ile ilgili transfer iddidası gündeme geldi.

BREZİLYA'DAN TRANSFER İDDİASI

Brezilya basınından Canal Bica Galo'da yer alan habere göre, Atletico Mineiro, orta sahasını güçlendirmek istiyor.

Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun takip ettiği isimlerden birinin de Galatasaray'dan Mario Lemina olduğu yazıldı.

DURUMU NETLEŞMEDİ

Mario Lemina'nın, Galatasaray'daki durumu netlik kazanmadı.

Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi biten 32 yaşındaki deneyimli oyuncunun Galatasaray'da devam etmesi bekleniyordu ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni yabancı kuralı sonrası Gabonlu oyuncunun geleceği büyük bir merak konusu oldu.

PİYASA DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO

Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 4.5 milyon euro piyasa değerindeki Lemina, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Yıldız oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.