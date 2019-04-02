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Mark Zuckerberg’in Facebook paylaşımları silindi

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in Facebook paylaşımlarının, şirketi hakkında önemli bilgiler içerdiği gerekçesiyle silindiği iddia edildi.

DHA | 02.04.2019 - 09:04..
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İsmi sıkça veri skandallarına karışan Facebook ve kurucusu Mark Zuckerberg, bu sefer farklı bir olayla gündeme geldi.

Mark Zuckerberg’in geçmişte paylaştığı bazı Facebook paylaşımlarının birkaç yıl önce silindiği ve kamuya açık olan mesajların şirketin önemli bilgilerini içerdiği için Facebook tarafından yok edildi iddia edildi.

Konuyla ilgili Facebook sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların teknik bir arıza nedeniyle yanlışlıkla silindiği, yeniden kurtarılma garantisi olmadığı için de paylaşımlarla ilgili geri yükleme çalışması yapılmadıği açıklandı.

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PAYLAŞIMLARDA ŞİRKET VERİLERİ BULUNUYORDU

Zuckerberg'in kaybolan paylaşımları arasında Instagram’ın satın alınması gibi şirketin yakın geçmişi ile ilgili kritik bilgiler bulunduğu iddia edildi. Silinen paylaşımların 2006-2009 yılları arasında Zuckerberg tarafından kamuya açık bir şekilde paylaşıldığı, bu paylaşımların sayısının tahmin edilenden daha fazla olabileceği söyleniyor.

Ayrıca, Facebook kurucusunun 2007 – 2008 yılları arasında sosyal paylaşım sitesinde sıkça paylaşımda bulunduğu, buna rağmen söz konusu yıllar arasında hiçbir paylaşımın görünmediği söyleniyor.

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