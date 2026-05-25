"Marketçilik Kralı" hayatını kaybetti! Ölüm sebebi açıklandı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Japonya’da market zinciri modelinin öncüsü kabul edilen ve “marketlerin babası” unvanıyla tanınan Toshifumi Suzuki, 93 yaşında hayatını kaybetti.

18 Mayıs’ta vefat eden Suzuki, 7-Eleven markasını ülkenin en büyük perakende gücü haline getiren isim olarak tarihe geçti.

Kalp yetmezliği ile mücadele eden Suzuki, alışveriş alışkanlıklarını değiştiren pek çok ilke imza atmıştı.

Satış noktası (POS) sistemleri, market içi ATM hizmetleri ve çeşitli fatura ödeme işlemleri gibi hizmetler, onun liderliğinde tüketicilerle buluştu.

GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

Uzun yıllar sürdürdüğü CEO ve başkanlık görevlerinden 2016 yılında ayrılan Suzuki, sunduğu bir personel planının reddedilmesi üzerine bu kararı almıştı.

İstifasının ardından kurumla bağını koparmayarak fahri danışmanlık rolünü üstlenmişti.