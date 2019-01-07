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Markette eşekle alışveriş yapan kişi müdür çıktı

Niğde Valiliğince yapılan incelemede, söz konusu kişinin market müdürü olduğu ortaya çıkarken, markete 4 bin 545 lira para cezası kesildi.

İHA | 07.01.2019 - 23:27..
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Niğde’de bir markette ücretli poşeti protesto etmek için markete eşekle geldiği basında yer alan kişinin iş yeri müdürü H.G. olduğu tespit edildi.

POŞET FABRİKASININ DA ORTAĞI ÇIKTI

Ayrıca market sahibi H.Ö.‘nün Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde plastik poşet üretimi yapan şirketin de ortağı olduğu iddia edildi.

4.500 TL PARA CEZASI

Valiliğin yaptığı incelemeler neticesinde gerçek ortaya çıkarken, markete 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na istinaden 4 bin 545 lire idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Market müdürü hakkında ise adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Markette eşekle alışveriş yapan kişi müdür çıktı VİDEO

Markette eşekle alışveriş yapan kişi müdür çıktı

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