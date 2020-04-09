Markette koronanın yayılımını gösteren simülasyon

Finlandiya'da araştırmacılar, süpermarkette tek bir öksürükle saçılan damlacıkların havada dakikalarca nasıl kalabildiğini ve koridor boyunca nasıl ilerlediğini gösteren bir simülasyon hazırladı.

İlk sonuçlara göre, koronavirüsü taşıyan küçük parçacıklar havada düşünüldüğünden daha uzun süre kalabiliyor. Bu da, kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durmanın önemini ortaya koyuyor.

ÖKSÜRÜK, KORONAVİRÜSÜ NASIL YAYAR

Aalto Üniversitesi'nden Ville Vuorinen, "Koronavirüs tarafından enfekte olan biri öksürebilir ve uzaklaşabilir, ancak daha sonra koronavirüsü taşıyan aşırı küçük aerosol partiküllerini geride bırakır." dedi.

Öksürüğün marketlerde virüsü nasıl yaydığını gösteren simülasyon VİDEO

DİĞER İNSANLARA BULAŞABİLİR

Araştırmacılar, bu parçacıkların daha sonra çevredeki diğer insanların solunum yoluna karışabileceğini belirtti.

EVDE KALIN, MESAFEYİ KORUYUN

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü'nden Jussi Sane, sonuçların önemine işaret ederek, "Eğer rahatsızsanız evde kalın ve diğerleriyle fiziksel mesafeyi koruyun." uyarısı yaptı.