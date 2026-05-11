Marketteki kırmızı sepetlerin asıl amacı bakın neymiş

Markete girer girmez kapının yanında duran kırmızı alışveriş sepetleri, yıllardır sıradan bir detay gibi görülüyor.

Ancak bu sepetlerin yerleşim şekli ve rengi tamamen bilinçli bir pazarlama stratejisinin parçası.

Özellikle üst üste dizilmiş kırmızı sepetlerin, müşterilerin alışveriş davranışlarını doğrudan etkilediği belirtiliyor.

NEDEN KIRMIZI

Marketlerde alışveriş sepetlerinde kırmızı rengin tercih edilmesinin en büyük nedeni, bu rengin insan psikolojisi üzerindeki etkisi.

Kırmızı; dikkat çeken, enerji veren ve harekete geçirme hissi uyandıran bir renk olarak biliniyor. Bu nedenle marketler, müşterilerin sepete yönelmesini ve alışverişe daha hızlı başlamasını sağlamak için çoğunlukla kırmızı sepet kullanıyor.

Ayrıca kırmızı rengin iştahı artırdığı ve satın alma dürtüsünü tetiklediği de pazarlama dünyasında sıkça kullanılan yöntemler arasında.