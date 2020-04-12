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Marketten çikolata almaya gitti, silah çekti

Konya'da girdiği bir zincir markette silahlı soygun girişiminde bulunan 18 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA |
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Marketten çikolata almaya gitti, silah çekti

Konya'nın Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Hatip Caddesi üzerindeki bir zincir markete başında kapüşon ve ağzında maskeye giren şüpheli, kısa süre sonra kasaya yöneldi.

Şüpheli yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, kasiyer Esra Dede'ye (24) doğrulttu.

Kasadaki paraları isteyen şüpheli, Dede'nin anahtarın kendisinde olmadığı ve kasayı açamayacağını söylemesi üzerine tehditler savurarak hızla marketten uzaklaştı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Marketten çikolata almaya gitti, silah çekti ViDEO

ARKADAŞINA 'ÇİKOLATA ALIP GELECEĞİM' DEDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kaçış istikametinde göre çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin markete yakın bir noktada kendisini bekleyen bir motosiklete binerek kaçtığını tespit etti. Motosikletten yola çıkan polis, 18 yaşındaki şüpheli Musa Nurullah Çavdar ve onunla birlikte motosikletle gelen R.D.'yi (17) yakaladı.

Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan R.D., soygun girişiminden haberinin olmadığını, Çavdar'ın marketten çikolata alıp, geleceğim dediğini söyledi.

Marketten çikolata almaya gitti, silah çekti

"BİRDEN AKLIMA GELDİ"

Musa Nurullah Çavdar ise ifadesinde, markete çikolata almak için girdiğini, soygunun birden aklına geldiğini söyledi. Çavdar, "Arkadaşım R.D. ile birlikte motosiklette gezinteye çıktık. Ben R.D.'ye markete yakın bir noktada beklemesini, çikolata alıp geleceğimi söyledim. Çikolatayı alıp kasaya geldim. Birden aklıma kasadaki paraları almak geldi ve 3 ay önce birisinden aldığım kurusıkı tabancayı çıkardım. Kasiyer kasanın anahtarının kendisinde olmadığı söyledi. Ben de bunun üzerine panik yaptım. Korkup kaçtım. Çevreye birtakım borcum vardı. Onu ödeyebilmek için böyle birşeye kalkıştım. Pişmanım. Bu olayı planlamadım. Birden gelişti." dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Musa Nurullah Çavdar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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