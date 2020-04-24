Marmaris sokakları domuzlara kaldı

Marmaris Büyükşehir Belediyesi'nin gözde tatil yerlerinden Marmaris'te insanların boşalttığı sokakların sürpriz konukları vardı.

Ormanlık alanlarda yaşayan yaban domuzları, Marmaris sokaklarına indiler.

Bir mahalle sakininin kamerasına yansıyan bu ilginç görüntülerde, 3 büyük ile 20 kadar yavru yaban domuzu, insanların evlerine kapanıp boş bıraktığı sokaklarda görüldü.

Marmaris’te gezintiye çıkan yaban domuzu ailesi- İZLE

ŞEHRİN SOKAKLARINA İNİP, YİYECEK ARADILAR

Piknik yerlerine giden insanların verdikleri ve bıraktıkları yiyeceklerle karınlarını doyuran yaban domuzları, pandemi nedeniyle sayfiye yerlerine girişlerin yasaklanmasından dolayı, açlıkla burun buruna geldiler.

Ormanlık alanlarda yeteri kadar yiyecek bulamayan yaban domuzları, Marmaris sokaklarına inerek karınlarını doyurmaya çalıştılar.