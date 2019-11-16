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Mars ile Ay yer değiştirdiğinde Dünya'da yaşanacak olaylar

Dünya'nın uydusu Ay ile Mars yer değiştirdiğinde, ortaya çıkabilecek sorunlara göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 16.11.2019 - 17:04..
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Bilim insanları, yıllardır kızıl gezegen Mars'ı keşfetmek için çalışmalar yürütüyor. NASA ise gelecek yıl önce Ay'a, daha sonra ise Mars'a insanlı seferler düzenleyerek gezegeni daha yakından inceleyecek.

Peki Dünya'nın uydusu Ay'ın yerine, kızıl gezegen Mars olsaydı ne gibi değişiklikler olurdu? Bu sorunun cevabını aşağıdaki videomuzda anlattık. İyi seyirler.

MARS AY İLE YER DEĞİŞTİRİRSE NE OLUR? YouTube'dan İZLE

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