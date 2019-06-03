Marsilya plajlarında sigara içenlere para cezası

Yaz geldi, Ramazan Bayramı dolayısıyla tatilciler yazlık yerlere akın etmeye başladı.

Özellikle turistlerin akın ettiği bu dönemde, plajlardaki kirlilik gözle görülür şekilde artıyor. İş, sezon boyunca çeşitli vardiyalar halinde atık malzemeleri toplama çalışanlara düşüyor. Plajlarda çalışan görevliler, vatandaşların kumsala gömdükleri izmaritleri tek tek topluyor.

PLAJDA SİGARA İÇENE 38 EURO CEZA

Fransa’nın Marsilya kentinde, bu duruma çözüm üretildi. Marsilya; plaj, park gibi kamusal alanlarda sigara yasağını yaygınlaştırdı. Gün geçtikçe büyüyen bir çevre sorunu haline gelen sigara izmaritlerini atanlara, ceza uygulanıyor. Marsilya'da, plajda sigara içenlere 38 euro para cezası kesilmekte.