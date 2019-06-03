taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.872
Euro
6.5672
Altın
1316.81
Borsa
90345.63
Gram Altın
248.713

Marsilya plajlarında sigara içenlere para cezası

Türkiye'deki plajlarda da önemli bir sorun haline gelen "sigara", Marsilya'daki plajlarda yasaklandı.

Haber Merkezi | 03.06.2019 - 13:26..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Marsilya plajlarında sigara içenlere para cezası

Yaz geldi, Ramazan Bayramı dolayısıyla tatilciler yazlık yerlere akın etmeye başladı.

Özellikle turistlerin akın ettiği bu dönemde, plajlardaki kirlilik gözle görülür şekilde artıyor. İş, sezon boyunca çeşitli vardiyalar halinde atık malzemeleri toplama çalışanlara düşüyor. Plajlarda çalışan görevliler, vatandaşların kumsala gömdükleri izmaritleri tek tek topluyor.

PLAJDA SİGARA İÇENE 38 EURO CEZA

Fransa’nın Marsilya kentinde, bu duruma çözüm üretildi. Marsilya; plaj, park gibi kamusal alanlarda sigara yasağını yaygınlaştırdı. Gün geçtikçe büyüyen bir çevre sorunu haline gelen sigara izmaritlerini atanlara, ceza uygulanıyor. Marsilya'da, plajda sigara içenlere 38 euro para cezası kesilmekte.

Marsilya plajlarında sigara içenlere para cezası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

247
ABD basınına göre en etkili Arap lider BAE lideri Zayid

ABD basınına göre en etkili Arap lider BAE lideri Zayid

150
Yıldırım'a göre İmamoğlu kendisini taklit ediyor

Yıldırım'a göre İmamoğlu kendisini taklit ediyor

355
Mahkumların beklediği af yasasında sona doğru

Mahkumların beklediği af yasasında sona doğru

381
Ibrahimovic'in röveşata golü

Ibrahimovic'in röveşata golü

17
Fransa'dan YPG karargahına resmi ziyaret

Fransa'dan YPG karargahına resmi ziyaret

61
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir