Mars'ın kuzey kutbunu saran devasa bir toz fırtınası görüntülendi

Bilim insanları yıllardır Mars'ın gizemli sırlarını ortaya çıkarabilmek için birçok görev yürüttü ve birçok uzay aracı kızıl gezegene gönderildi. Bu görevlerden bir tanesi de Avrupa Uzay Ajansı;nın Mars Express adlı uzay görevi.

Mars Express uzay aracı, kızıl gezegenin kuzey kutbunu saran dev bir toz fırtınası görüntüledi.

Her ne kadar Mars'takı toz fırtınaları oldukça yaygın olsa da zaman zaman bu fırtınalar genişleyerek Opportunity uzay aracını kullanılamaz hale getirdiği gibi tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

FIRTINALAR KUZEY KUTBUNDA ETKİLİ OLUYOR

Mars'ın kuzey kutbunda şu anda bahar mevsimi hüküm sürüyor ve bu nedenle buz örtüsü yavaş yavaş erimeye başlıyor. Bu ne denle su ve buz karışımı bulutlar ve toz fırtınaları gibi faktörler kuzey kutbu boyunca oldukça etkili olabiliyor.

Birinci fotoğraftaki fırtına görüntüsü Mars Express'in üzerinde bulunan Yüksek Çözünürlüklü Stereo Kamera (HRSC) ve Görsel İzleme Kamerası (VMC) kullanılarak çekildi.

HRSC, Mars'ın tamamını tam renkli ve 3D olarak yaklaşık 10 metre çözünürlükte görüntüleyen bilimsel bir kamera olarak tanımlanıyor. VMC ise, yeniden yapılandırılmış bir mühendislik kamerasıdır ve Dünya'ya ulaşan görüntüleri otomatik olarak işleyip yüksek çözünürlüklü görüntüler elde ediyor.

Eğer VMC kamerasının elde ettiği görüntülere daha yakından bakmak isterseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.