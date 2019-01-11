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Mars'ta 15 yılın özeti

Kızıl Gezegen Mars'ın 15 yıl boyunca çekilen görüntülerini yayınladı.

Haber Merkezi | 11.01.2019 - 07:26..
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Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Mars Ekspresi isimli uzay aracı 25 Aralık 2003'te Güneş sisteminin 4. gezegeni Mars'ın yörüngesine girmişti. Mars’ta araştırmalar yapan uzay aracı, birkaç hafta sonra yüksek çözünürlüklü stereo kamerasını kullanarak ilk görüntüleri çekmeye başladı ve 15 yıl boyunca Mars'ın binlerce görüntüsünü yakaladı. Video haline getirilen fotoğraflar Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlandı.

Mars'ın 15 yıl boyunca çekilen görüntüleri VİDEO

TARİHİN İZİ SÜRÜLDÜ

Mars Ekspresi nefes kesen ufuk manzaralarından, buz ve kum dolu kraterlerin yakın çekim detaylarına, kutup buzulları ve suyla oyulmuş vadilerden eski volkanlara ve kanyonlara kadar milyarlarca yıllık jeolojik tarihin izini sürdü.

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