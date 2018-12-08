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Mars'tan gelen sesler kaydedildi

NASA'nın uzay gemisi araştırma yapmak için gittiği Mars'ta, sesleri kaydetti

DHA | 08.12.2018 - 00:17..
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Mars'a inen NASA'nın InSight uzay aracı gezegendeki bilimsel verileri toplamak için harekete geçti ve kızıl gezegendeki rüzgarın sesini kaydetti.

PLANLANMADAN KAYDEDİLDİ

Mars’ın sesini kaydeden uzay aracı InSight'ın baş araştırmacısı Bruce Banerdt, Bu sesin yakalanması planlanmamış bir durum oldu. Ancak misyonumuzu adadığımız şeylerden biri Mars'taki devinimi ölçmek ve bu görev doğal olarak ses dalgalarının neden olduğu hareketi de içeriyor dedi.

HIZI 15 İLA 25 KMH

Rüzgarın sesi, InSight'taki hava basıncı sensörü ve sismometre aracılığıyla kaydedildi. Hava basıncı sensörü, hava titreşimlerini doğrudan algıladığında, sismometre, Mars rüzgarının InSight'ın güneş panellerinden üflediği titreşimleri kaydetti. Bilim insanlar rüzgarın hızının 15 ila 25 KMH arasında olduğunu tahmin ediyor.

InSight bilim ekibinin bir parçası olan Tom Pike, Uzay aracının  kenarlarındaki güneş panelleri rüzgarın basınç dalgalanmalarına tepki veriyor. InSight panelleri çanak görevini görüyor Mars rüzgarı panellere çarpıyor. Güneş panellerinden gelen iniş titreşimlerinin yönü rüzgarın yönü ile eşleşiyor açıklamasını yaptı.

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