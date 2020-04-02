Mart ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan 2020 yılı Mart ayı dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatif verilerine göre, mart ayında ihracat yıllık yüzde 17,81 azalarak 13 milyar 426 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında görülen bu düşüş, yılın ilk 2 ayında yüzde 4,1 oranında artış gösteren ihracatın da 3 aylık dönem itibarıyle negatif büyüme göstermesine neden oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MART AYINDA YAKLAŞIK 5 MİLYAR DOLAR OLDU

Mart ayında dış ticaret açığı 5 milyar 395 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,76 azalarak 32 milyar 247 milyon dolar oldu.

2020 yılı Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71,3; Ocak-Mart döneminde ise yüzde 76,9 olarak gerçekleşti..

Öte yandan, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 78,2’ye yükseldi.

DIŞ TİCARETİMİZİ MİLLİ PARA BİRİMİMİZLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yerli ve milli para birimimizin dış ticaretteki kullanımını artırmaya devam ediyoruz. Mart ayında milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 177 olurken aynı dönemde 108 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirilmiştir. 2020 yılının Mart ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 11 milyar 940 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 4 milyar 617 milyon TL’lik kısmı ihracat, 7 milyar 323 milyon TL’lik kısmı ithalat olmuştur.

TİCARET ERBABIMIZ EKONOMİMİZE GÜVEN DUYMAYA DEVAM EDİYOR

Ülkemizde faaliyet gösteren aktif firma sayısı 2020 yılı Mart ayı itibariyle bir önceki aya göre 6 bin 988 artışla 1 milyon 936 bin 700’e yükselirken, limited şirketler toplam aktif firmaların yüzde 44,5’ini oluşturmuştur. Bakanlık olarak tüketici fiyatlarındaki istikrarı sağlamak ve tüketicilerimize güven sağlamak için geliştirdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı kişi sayısında bir önceki yıla kıyasla %6,46 yükseliş kaydedilirken sistemdeki bildirim sayısı ise 15 milyon 308 bin olarak gerçekleşmiştir."