Mart ayının en çok satan ikinci el otomobilleri

Koronavirüs nedeniyle sıfır otomobil pazarında durgunluk yaşanırken, gözler ikinci el otomobillere çevrildi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) INDICATA verilerine göre, geçtiğimiz mart ayında online ikinci el otomobil pazarında en çok satan otomobil üreticileri ve modelleri belli oldu.
Raporlara göre, mart ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 152 bin 544 adet satış gerçekleşti.
Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8, bir önceki aya göre yüzde 3’lük bir düşüş gözlemlendi.
EN ÇOK SATIŞ YAPAN ŞİRKET VOLKSWAGEN OLDU
İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın mart ayında da değişmeyerek Volkswagen olurken, ardından Renault ve Ford sıralandı.
EN ÇOK OTOMOBİL SATAN İLK 10 MARKA
Mart ayında ülkemizde en çok araç satan üreticiler ve sattıkları otomobil adetleri ise şöyle:
- Volkswagen - 22 bin 843
- Renault - 20 bin 257
- Ford - 16 bin 22
- Fiat - 15 bin 334
- Opel - 6 bin 929
- BMW- 7 bin 945
- Mercedes - 7 bin 639
- Hyundai - 7 bin 427
- Peugeot - 6 bin 935
- Toyota - 5 bin 254
EN ÇOK SATILAN BİNEK OTOMOBİL MODELLERİ
Mart ayında en çok tercih edilen ikinci el otomobil modelleri ise şu şekilde sıralandı:
- Volkswagen Passat - 6 bin 282
- Renault Clio - 5 bin 255
- Ford Focus - 4 bin 635
- Renault Megane - 4 bin 344
- Renault Fluence - 4 bin 234
- Opel Astra - 4 bin 66
- Toyota Corolla - 3 bin 454
- Renault Symbol - 3 bin 158
- BM3 3 serisi - 2 bin 958
- Volkswagen Golf - 2 bin 29
EN ÇOK SATAN TİCARİ ARAÇLAR
Mart ayında en çok satan ticari araç Fiat Doblo olurken, sıralama ise şu şekilde oluştu:
- Fiat Doblo - 3 bin 965
- Ford Transit/Tourneo Connect - 2 bin 991
- Fiat Fiorino - 2 bin 845
- Ford Transit/Tourneo Courier - 2 bin 770
- Volkswagen Caddy - 2 bin 240
- Volkswagen Transporter - 2 bin 90
- Ford Transit - 1.602
- Renault Kangoo - 1.601
- Peugeot Partner - 1.324
- Citroen Berlingo - 844