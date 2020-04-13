Mart ayının en çok satan ikinci el otomobilleri

Koronavirüs nedeniyle sıfır otomobil pazarında durgunluk yaşanırken, gözler ikinci el otomobillere çevrildi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) INDICATA verilerine göre, geçtiğimiz mart ayında online ikinci el otomobil pazarında en çok satan otomobil üreticileri ve modelleri belli oldu.

Raporlara göre, mart ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 152 bin 544 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8, bir önceki aya göre yüzde 3’lük bir düşüş gözlemlendi.



EN ÇOK SATIŞ YAPAN ŞİRKET VOLKSWAGEN OLDU

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın mart ayında da değişmeyerek Volkswagen olurken, ardından Renault ve Ford sıralandı.

EN ÇOK OTOMOBİL SATAN İLK 10 MARKA

Mart ayında ülkemizde en çok araç satan üreticiler ve sattıkları otomobil adetleri ise şöyle:

Volkswagen - 22 bin 843 Renault - 20 bin 257 Ford - 16 bin 22 Fiat - 15 bin 334 Opel - 6 bin 929 BMW- 7 bin 945 Mercedes - 7 bin 639 Hyundai - 7 bin 427 Peugeot - 6 bin 935 Toyota - 5 bin 254

EN ÇOK SATILAN BİNEK OTOMOBİL MODELLERİ

Mart ayında en çok tercih edilen ikinci el otomobil modelleri ise şu şekilde sıralandı:

Volkswagen Passat - 6 bin 282 Renault Clio - 5 bin 255 Ford Focus - 4 bin 635 Renault Megane - 4 bin 344 Renault Fluence - 4 bin 234 Opel Astra - 4 bin 66 Toyota Corolla - 3 bin 454 Renault Symbol - 3 bin 158 BM3 3 serisi - 2 bin 958 Volkswagen Golf - 2 bin 29

EN ÇOK SATAN TİCARİ ARAÇLAR

Mart ayında en çok satan ticari araç Fiat Doblo olurken, sıralama ise şu şekilde oluştu: