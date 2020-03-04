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Maske fiyatlarıyla ilgili 9 firma cezalandırıldı

Ticaret Bakanı Pekcan, tıbbi maskede fahiş fiyat artışı ile ilgili 9 firmaya toplam 943 bin lira ceza verildiğini söyledi.

AA | 04.03.2020 - 11:04..
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara’da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Pekcan, tıbbi maskede fahiş fiyat artışı ile ilgili olarak, "Reklam Kurulu'nda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı." dedi.

9 FİRMAYA 943 BİN LİRA CEZA

Pekcan, 9 firmaya toplam 943 bin lira para cezası verildiğini bildirdi.

Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış olduğunu belirten Pekcan, Türkiye'deki maske üretiminin ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak durumda olduğunu söyledi.

Maske fiyatlarıyla ilgili 9 firma cezalandırıldı

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