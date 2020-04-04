Maske kullanımının önemini anlatan video

Aralıktan bu yana dünyanın başına bela olmaya başlayan koronavirüsten korunmanın en etkili yollarından biri maske kullanımı...

Virüsün yayıldığı ilk günlerde 'sadece hasta olanlar kullansın' denilen maskeyi artık kullanmamak yasak...

ARTIK MASKESİZ BİR HAYAT YOK

Türkiye'de maskesiz hiçbir toplu taşıma aracına binilmeyecek, markete girilmeyecek, alışveriş yapılmayacak.

Kısacası hayatın her noktasında kullanılması istenen maskenin önemi ise birkaç saniyelik videoda görmek mümkün...

Maske takmanın önemini gösteren video İZLE