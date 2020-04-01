Maske kullanmasına izin verilmeyen hemşire

Koronavirüs, Avrupa'nın ardından ABD'de de etkisini artırdı.

Sadece bugün 900'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkede, hem sağlık çalışanları hem de tıbbi malzemede yetersizlik yaşanıyor.

Hastanelerin doluluk oranı her geçen gün artarken, sağlık çalışanlarının, koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle zorlandıkları bildiriliyor.

Yeterli koruyucu ekipman sağlanmayan sağlık çalışanları da duruma tepkili.

ABD'de bir hastenede görev yapan hemşire, duruma tepki göstererek istifa etti.

ABD'li hemşire ağlayarak isyan etti VİDEO

"HEMŞİRELER KORUNMUYOR"

İstifasını sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyuran hemşire, Amerika'nın salgın için hazırlıklı olmadığını söyleyerek, "Hemşirelerin hiçbirinin maskesi yok, cerrahi maske bile yok. Benim N95 maskem var. Yöneticime sordum. Ekipman kıtlığı var. Anlıyorum ancak kendimi korumama izin verin. İşler daha iyiye gitmeyecek. Amerika hazırlıklı değil ve hemşireler korunmuyor." ifadelerini kullandı.