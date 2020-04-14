taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8169
Euro
7.4813
Altın
1735.9
Borsa
98549.8
Gram Altın
380.797
Bitcoin
47189.7

Maske mesajlarındaki durum Koca'ya soruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Perşembe günü itibarıyla 39 milyon kişiye gönderilmiş olacak." dedi.

AA & Ensonhaber |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Maske mesajlarındaki durum Koca'ya soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı ücretsiz maske talebi, perşembe günü bitiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla 39 milyon kişinin maske talebinin karşılanmış olacağını aktardı.

"PERŞEMBE GÜNÜ 39 MİLYON KİŞİ TAMAMLANACAK"

Kendisine yöneltilen maske dağıtımı konusuna cevap veren Bakan Koca, "Özellikle 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza şu ana kadar 20 milyona yakın kişiye mesaj gönderildi. Perşembe günü itibarıyla 39 milyon kişiye gönderilmiş olacak." dedi.

"KOD GELECEK"

Koca, "Vatandaşımız cep telefonlarına kod geldiğinde herhangi bir eczaneye gidip alabilecekler. 39 milyon milyon kişinin mesajı perşembe günü tamamlanmış olacak." şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Bakan Koca'ya, Soylu ile tartıştı iddiası soruldu
Sağlık Bakanı Koca, İçişleri Bakanı Soylu ile hiçbir probleminin olmadığını tek gündemlerinin koronavirüsle mücadele olduğunu söyledi.
Fahrettin Koca: Türkiye, aşı konusunda çalışıyor
Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin aşı üzerinde çalıştığını dile getiren Sağlık Bakanı, "Aşıyla ilgili çok yoğun çalışma yapılıyor." dedi.
Türkiye'deki korona vakalarında son durum
Sağlık Bakanı Koca, son rakamları açıkladı. Buna göre, Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1403'e yükseldi.
Suudi Arabistan’dan gelen 344 kişi Malatya’da karantinada
Suudi Arabistan’da bulunan 344 Türk vatandaşı özel uçakla getirildikleri Malatya’da, KYK yurtlarında 14 günlük karantina altına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
712
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
965
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
264
Koronavirüsü Bill Gates oluşturdu iddiası
Koronavirüsü Bill Gates oluşturdu iddiası
429
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
289
Türkiye'de korona vakalarının artış hızı düşüşe geçti
Türkiye'de korona vakalarının artış hızı düşüşe geçti
232
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
458
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir