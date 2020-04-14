Maske mesajlarındaki durum Koca'ya soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı ücretsiz maske talebi, perşembe günü bitiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla 39 milyon kişinin maske talebinin karşılanmış olacağını aktardı.

"PERŞEMBE GÜNÜ 39 MİLYON KİŞİ TAMAMLANACAK"

Kendisine yöneltilen maske dağıtımı konusuna cevap veren Bakan Koca, "Özellikle 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza şu ana kadar 20 milyona yakın kişiye mesaj gönderildi. Perşembe günü itibarıyla 39 milyon kişiye gönderilmiş olacak." dedi.

"KOD GELECEK"

Koca, "Vatandaşımız cep telefonlarına kod geldiğinde herhangi bir eczaneye gidip alabilecekler. 39 milyon milyon kişinin mesajı perşembe günü tamamlanmış olacak." şeklinde konuştu.