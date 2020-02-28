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Maske stokları tükendi

Koronavirüsün İran’da da ölümlere yol açması, Türkiye’de maske ve dezenfektan ürünlere talebi arttırdı. Stoktaki ürünlerin birçoğunun tükentiği açıklandı

İHA | 28.02.2020 - 16:45..
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Çin'de ortaya çıktıktan sora hızla yayılan koronavirüs, dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

İran, Gürcistan, Yunanistan ve Irak gibi kara komşularımıza sıçrayan virüs, özellikle İran'da etkilil oluyor.

İran'da çok sayıda ölüme neden olan virüs, Türkiye’yi de etkiledi.

Vatandaşlar maske ve dezenfektan ürünlere yoğun talep göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda her yerde bulunabilen maskeler ise artık nadiren bulunuyor.

MASKELER TÜKENDİ

Maskeye talebin çok yoğun olduğunu ifade eden Eczacı Gülderen Alaner, “Maskeyi özellikle çok fazla soruyorlar ama elimizde şu anda yok. El için dezenfekte jellerini de yok satıyoruz. Patlama oldu. Virüse karşı maskenin çok fazla koruma sağladığını düşünmüyorum. Bize gelen maskeler kağıt maskeler çünkü. Onlar da ne kadar etkili olabilir bilmiyorum. Jelleri ise eskiden iki üç ayda bir satardık. Şimdi ise 8-10 tane gidiyor. Fiyatlara yansımadı. Dezenfekte ürünlerini 15 liradan satıyoruz. Maske ise depolarımızda tükendi. En son üç gün önce elimizde vardı” dedi.

Maske stokları tükendi

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