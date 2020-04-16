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Maske ve sosyal mesafenin hayati önemini anlatan şema

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, salgının bitirilmesinde maske takmanın ve sosyal mesafenin hayati önemine bir kez daha vurgu yaparken, şema ile örneklendirdi.

Haber Merkezi |
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Maske ve sosyal mesafenin hayati önemini anlatan şema

Maske ve sosyal mesafenin hayati önemini anlatan şema

Habertürk'te Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Gece Raporu'nda, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede dünyada gelinen nokta, Türkiye'nin durumu ve salgından nasıl korunulması gerektiği, uzmanlarca masaya yatırıldı.

Maske ve sosyal mesafenin hayati önemini anlatan şema

KORONAVİRÜS NASIL YAYILIYOR

Programın konuklarından Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devletin tepesinden tüm resmi kurumlar ve medyaya kadar,  kalabalık ortamlarda sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması uyarılarına rağmen, halen bazı vatandaşların durumun ciddiyetini ve ölümcüllüğünü kavrayamadığına değindi.

MASKE VE SOSYAL MESAFE, NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Prof. Dr. Hasöksüz, koronavirüsün nasıl yayıldığını şemalarla anlatırken, birden fazla insanın olduğu ortamlarda maske takmanın ve sosyal mesafe olarak belirlenen en az 1,5 metreye dikkat etmenin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

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