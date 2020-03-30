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Maskeyle market soyan hırsız kamerada

Küçükçekmece'de bir market çalışanı kadının boğazına bıçak dayayarak kasadaki paraları gasbeden hırsız, gözaltına alındı.

AA |
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Maskeyle market soyan hırsız kamerada

İstanbul Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir markete giren ve yüzünde tıbbi maske olan bir kişinin market çalışanının boğazına bıçak dayayarak kasadaki parayı gasbettiği anonsu üzerine olay yerine gitti.

MARKETİ SOYDU, TAKSİYLE KAÇTI

Market ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin markete yakın bir noktada ticari taksiye bindiğini ve bu araçtan Kocatepe Sokak girişinde inerek Cennet Mahallesi, Reyhan Caddesi'ne kadar yürüdüğünü belirledi.

Küçükçekmece'de tıbbi maskeyle market soygunu İZLE

KAMERALARLA TAKİP

Güvenlik kamera takibini sürdüren ekipler, soyguncunun Reyhan Caddesi'nde bindiği farklı bir ticari taksi ile Avcılar Merkez Mahallesi, Sancak Sokak'a kadar gittiğini ve sokaktaki 3 numaralı binaya girdiğini tespit etti.

Maskeyle market soyan hırsız kamerada

EV ARKADAŞINI ELE VERDİ

Binada oturanların Kimlik Adres Paylaşım Sistemi'nden sorgulamalarını yapan ekipler, 2 numaralı dairede soygunu gerçekleştiren şüphelinin eşkaline benzeyen ve benzer suçlardan kaydı olan 2 kişinin oturduğunu belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda, Mustafa Murat S. gözaltına alındı. Yapılan UYAP sorgulamasında, hırsızlıktan aranmasının bulunduğu görülen şüpheli, ifadesinde gasp olayını kendisinin değil ev arkadaşı Çağatay Polat D'nin yaptığını söyledi.

Maskeyle market soyan hırsız kamerada

İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarına devam eden ekipler, Çağatay Polat D.'yi Kanarya Mahallesi'nde gözaltına aldı. Sorgusunda, gasp olayını kabul eden Çağatay Polat D. ile hırsızlıktan aranması bulunan ev arkadaşı Mustafa Murat S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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