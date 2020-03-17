Maskeyle ve davetsiz nikah kıyan çiftler memnun kaldı

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine koronavirüs konulu genelgenin gönderilmesi kararı, nikah salonlarında da uygulandı.

Nikahlarını kıydırmak isteyen çiftler, iki şahitle davetsiz olarak nikahlarını kıydı.

Maske kullanan çiftler, öpüşme yerine dirsekleriyle tebrikleşti.

ÇİFTLER UYGULAMADAN MEMNUN KALDI

Davetlileri olmadan nikah kıydıran Murtaza Tavangeren ve Burcu Akçin çifti, “Nikahımız, ay sonuydu ama bu haftaya alabildik. Öne çektik. En fazla iki şahit olacağını ve davetsiz olacağını söylediler. Biz de böyle maskeyle ve davetsiz olarak nikahımızı kıydırdık. Davetlilerimizi yaşlarından dolayı riske atmamak için çağırmadık." şeklinde konuştular.

Yeni evli çift, uygulamanın yerinde ve güzel olduğunu söyledi.