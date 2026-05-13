Türkiye'nin ünlü modacılarından Cemil İpekçi, vasiyeti hakkında konuştu.

Bodrum’daki evini gelecekte müze ve atölye olarak kullanılmak üzere bırakmak istediğini dile getiren İpekçi, “Cenazemde dini tören istemiyorum. Gül yağları ile yıkanıp üstüme maşlah geçirsinler” dedi.

Bunun üzerine "maşlah nedir" sorusu akıllarda yerini aldı.

Maşlah hakkında aramalar hız kazanırken, nedir ve nasıl giyilir sizler için araştırdık.

MAŞLAH NEDİR

Maşlah, Türk kadınlarının eskiden giydikleri bir tür üst giyim parçasıdır. "Pelerin" de denilebilir.

Arapça "soyunma, giysisini çıkarma" kökünden türemiş olup, Suriye kökenli kadın cübbesi olarak da bilinir.

Maşlahların kolları derin yırtmaçlı olur. Böylece, elbise üstüne rahatça giyilebilirdi.

Şehirli kadınlar maşlahı daha çok sabahlık olarak giyerlerdi. Köy ve kasabalarda ise sokak kıyafeti olarak kullanılırdı.