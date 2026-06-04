MasterChef 2026 ne zaman başlayacak? MasterChef 9. sezon tarihi
TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef'te dokuzuncu sezon için bekleyiş başladı. Yeni sezonun başlayacağı tarih ve jüri üyeleri merak edildi. Peki, MasterChef 2026 ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
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TV8'in fenomen yemek programı MasterChef, 2026 sezonunda da ekrana gelmeye devam edecek.
Sekiz sezonu geride bırakan yarışma, dokuzuncu sezonu ile ekranda olacak.
Survivor finalinin akabinde başlaması beklenen MasterChef 2026 için tarih merak konusu oldu.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda olduğu program, merakla bekleniyor.
Peki; MasterChef 2026 ne zaman başlayacak? Jüriler değişecek mi? Detaylar...
MASTERCHEF 2026 NE ZAMAN
MasterChef Türkiye 2026 sezonunun başlangıç tarihi, Survivor final sürecinin ardından netleşiyor.
Survivor final bölümlerinin 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde tamamlanması bekleniyor. Bu takvimin ardından MasterChef’in yeni sezon hazırlıkları hız kazanacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi