Mateusz Lis, Lech Poznan'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kaleci Mateusz Lis, ülkesi Polanya'nın Lech Poznan takımına transfer oldu.

Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Mateusz Lis'in Polonya kulübü Lech Poznan'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Lis'e kulübümüze verdiği emekler, sahadaki liderliği ve katkıları için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.

GÖZTEPE'YE 2023'TE GELDİ

Süper Lig'de 2021-22'de Altay'da 35 maçta görev alan Polonyalı kaleci, 2023-24 sezonunun başında Göztepe ekibine katıldı.

SEZONUN EN ÇOK SÜRE ALAN İSMİ

Tecrübeli kaleci, bu sezon ligde 34 müsabakanın tamamında forma giyerek 3 bin 60 dakika oynadı.

29 yaşındaki eldiven, tüm maçlarda oynayarak Süper Lig'in 2025-26 sezonunda en fazla süre alan oyuncu ünvanını aldı.

OYNADIĞI MAÇLARIN YARISINDA GOL YEMEDİ

Lis, bu sezon 32 gol yedi, 16 mücadelede ise kalesini gole kapattı.