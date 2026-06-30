Mauro Icardi, Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna geldi

Mauro Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erdi.

Galatasaray'a önce kiralık ardından bonservisiyle gelen 33 yaşındaki Arjantinli yıldız, şu anda ülkesinde bulunuyor.

Sezon bitiminin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, sözleşme yenileme görüşmeleri için futbolcunun temsilcisiyle masaya oturmuştu.

Özbek, Icardi'ye 4+1 milyon euro yıllık ücret ve bir sezonluk mukavele teklif etmişti.

Daha fazla süre almak isteyen Icardi ise iki sezonluk mukavele talep ediyor.

"BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

Arjantin basınında Icardi'nin ülkesine döneceğine dair iddialar ortaya atılırken futbolcunun menajeri Elia Pino, bu söylentileri yalanlamış ve Icardi'nin Arjantin'de oynama gibi bir planının bulunmadığını belirtmişti.

"Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayacak mı?" sorusuna da yanıt veren Pino, "Bunun cevabını bir ay önce Galatasaray yönetimine bildirmiştim. Bu nedenle cevap vermek zorunda değilim" dedi.

Pino, "Yeni sözleşme imzalanmadığına göre bir sorun mu var?" ve "Sizce Icardi önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giyecek mi?" sorularına ise Pino, "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Bekleyip göreceğiz" cevabını verdi.

Mauro Icardi, geçen sezon 47 maçta 16 gollük katkı sağladı.